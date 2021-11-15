15 ноября 2021

На дне карьера нашли свердловчанина с мешком кирпичей на шее

© Служба новостей «URA.RU»
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Над разгадкой преступления работают сыщики Фото:

В Североуральске (Свердловская область) расследуется убийство местного жителя. Его тело с привязанным мешком кирпичей нашли на дне карьера, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Тело мужчины достали со дна карьера возле поселка Баяновка с 12-метровой глубины. К шее был привязан мешок с кирпичами, на теле имеются следы многочисленных ножевых ранений, а также ожогов. Видимо, сначала убийцы пытались избавиться от тела жертвы путем поджога, а когда не получилось, бросили в воду», — рассказал инсайдер.

По словам источника, сыщики отрабатывают причастность к преступлению сразу двух подозреваемых. Предположительно, конфликт, вытекший в убийство, произошел на фоне распития алкоголя.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматель жестоко расправился с конкурентом по бизнесу. Он заковал мужчину в наручники, привязал аккумуляторы на шею и бросил в полынью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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