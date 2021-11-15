На дне карьера нашли свердловчанина с мешком кирпичей на шее

Над разгадкой преступления работают сыщики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Североуральске (Свердловская область) расследуется убийство местного жителя. Его тело с привязанным мешком кирпичей нашли на дне карьера, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Тело мужчины достали со дна карьера возле поселка Баяновка с 12-метровой глубины. К шее был привязан мешок с кирпичами, на теле имеются следы многочисленных ножевых ранений, а также ожогов. Видимо, сначала убийцы пытались избавиться от тела жертвы путем поджога, а когда не получилось, бросили в воду», — рассказал инсайдер.

По словам источника, сыщики отрабатывают причастность к преступлению сразу двух подозреваемых. Предположительно, конфликт, вытекший в убийство, произошел на фоне распития алкоголя.

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