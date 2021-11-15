Тюменца, выжившего после нападения медведя, выписали из больницы

Тюменский боксер Илья Медведев был госпитализирован 19 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменский боксер Илья Медведев, убивший медведя во время нападения животного на людей в Уватском районе, выписан из больницы. Об этом сообщил тренер спортсмена Дмитрий Косенко.

«Илью выписали из медучреждения на выходных и отправили на амбулаторное лечение. Он в нормальном состоянии», — сообщил Косенко журналистам 72.ру.

19 октября трое мужчин в Уватском районе возвращались с рыбалки. В лесном массиве на них напал медведь. Один человек от полученных травм скончался на месте. Медведев вступил в борьбу с диким животным и успел нанести ему несколько ударов ножом. Сам спортсмен получил рваные раны головы и конечностей и был госпитализирован. Позже тренер боксера заявил, что в поступке его воспитанника нет ничего героического.

Расследованием инцидента с нападением медведя на людей занимается региональное управление СК. Следователи, в частности, обнаружили в 30 метрах от места происшествия следы крови и гильзы.