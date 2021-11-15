15 ноября 2021

Тюменца, выжившего после нападения медведя, выписали из больницы

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Тюменский боксер Илья Медведев был госпитализирован 19 октября Фото:

Тюменский боксер Илья Медведев, убивший медведя во время нападения животного на людей в Уватском районе, выписан из больницы. Об этом сообщил тренер спортсмена Дмитрий Косенко.

«Илью выписали из медучреждения на выходных и отправили на амбулаторное лечение. Он в нормальном состоянии», — сообщил Косенко журналистам 72.ру.

19 октября трое мужчин в Уватском районе возвращались с рыбалки. В лесном массиве на них напал медведь. Один человек от полученных травм скончался на месте. Медведев вступил в борьбу с диким животным и успел нанести ему несколько ударов ножом. Сам спортсмен получил рваные раны головы и конечностей и был госпитализирован. Позже тренер боксера заявил, что в поступке его воспитанника нет ничего героического.

Расследованием инцидента с нападением медведя на людей занимается региональное управление СК. Следователи, в частности, обнаружили в 30 метрах от места происшествия следы крови и гильзы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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