15 ноября 2021

В Свердловской области нашли фальшивый сыр

© Служба новостей «URA.RU»
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Франческо Спампинато, шеф-повар и бренд-шеф. Дегустация отечественных сыров. Екатеринбург, сыр
Из шести проб, которые отобрали специалисты, фальсифицированными оказались две Фото:

Фальсифицированные плавленый и «Голландский» сыры в магазинах региона выявил «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Из шести отобранных проб производителей фальсифицированными оказались две. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, не уточняя изготовителей некачественной продукции.

«В плавленом сыре и сыре „Голландском“ в тертом виде химики-аналитики обнаружили растительные стерины β-ситостерин и кампестерин. Эти фитостерины являются составными компонентами растительных жиров — их наличие говорит о фальсификации продукта производителем», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора сообщили, что почти пятая часть проверенной в Свердловской области молочной продукции оказалась фальсификатом. URA.RU писало, что фальсифицированное сливочное масло было обнаружено на предприятии, которое оказывало услуги питания военным из Щучанского района Курганской области.

В конце сентября стало известно, что управление Россельхознадзора по Алтайскому краю выявило предприятия-фантомы, зарегистрированные в Свердловской области, которые поставляли сливочное масло, произведенное из неизвестного сырья, более чем в 30 регионов России. Специалисты посчитали, что предприниматель из Екатеринбурга произвел более 6 тонн масла из 110 килограммов молока.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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