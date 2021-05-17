Курганских военных кормили ненастоящим сливочным маслом

Производством масла занимался свердловский предприниматель Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На предприятии, которое оказывало услуги общественного питания военным из Щучанского района (Курганская область), в пробах сливочного масла нашли нарушения. Об этом 17 мая URA.RU сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Производитель сливочного масла уличен в фальсификации. <…> По результатам исследований в пробе масла сливочного „Крестьянского“ выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу», — рассказали в пресс-службе. Пробы были отобраны в конце марта 2021 года в поселке Плановый Щучанского района. Производителем масла является предприниматель из Свердловской области.

В ведомстве отметили, что виновных привлекут к административной ответственности. У производителя отзовут декларацию о соответствии на сливочное масло.

В декабре 2020 года сообщалось, что на одном из курганских военных складов хранились испорченные полуфабрикаты. В пресс-службе Центрального военного округа отмечали, что эта мясная продукция не дошла до личного состава.