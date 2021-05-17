Курганских военных кормили ненастоящим сливочным маслом

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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, нож
Производством масла занимался свердловский предприниматель Фото:

На предприятии, которое оказывало услуги общественного питания военным из Щучанского района (Курганская область), в пробах сливочного масла нашли нарушения. Об этом 17 мая URA.RU сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Производитель сливочного масла уличен в фальсификации. <…> По результатам исследований в пробе масла сливочного „Крестьянского“ выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу», — рассказали в пресс-службе. Пробы были отобраны в конце марта 2021 года в поселке Плановый Щучанского района. Производителем масла является предприниматель из Свердловской области.

В ведомстве отметили, что виновных привлекут к административной ответственности. У производителя отзовут декларацию о соответствии на сливочное масло.

В декабре 2020 года сообщалось, что на одном из курганских военных складов хранились испорченные полуфабрикаты. В пресс-службе Центрального военного округа отмечали, что эта мясная продукция не дошла до личного состава.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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