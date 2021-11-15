Обращения во многие инстанции результата не дало Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские родители не могут добиться ответа от правоохранительных органов и чиновников по учителю, издевавшегося над учениками из пермской школы №114. Чиновники отмалчиваются, а правоохранительные органы медлят с заведением дела. Об этом URA.RU рассказала Людмила Елтышева, председатель РОО «За права многодетных Пермского края».

Ранее родители школьников 114 школы в Перми пожаловались Людмиле Елтышевой на жестокое обращение с детьми со стороны учителя начальных классов Василисы Чистовой. По словам одного из родителей, педагог завязала руки ученику за спиной и так отправила на перемену, а другому заклеила рот скотчем. Также по словам родителей, директор школы, которая является матерью учителя, угрожала им вместо того, чтобы разобраться в проблеме.

«Ни одно ведомство, в которые мы обращались, так и не взяло на себя ответственность за происходящее. Никто из чиновников не встал на сторону детей и родителей», — рассказывает Елтышева.

От председателя «За права многодетных Пермского края» поступали обращения во многие инстанции, в том числе, уполномоченным по правам ребенка, прокуратуру по Пермскому краю, департамент образования Перми и т. д. Однако Елтышевой пока ничего добиться не удалось.

Общественница сообщила, что от Светланы Денисовой, уполномоченной по правам ребенка в Пермском крае, ответа по ситуации не поступило. В департаменте образования заявили, что проведенная проверка подтвердила факт того, что из класса ушло 10 человек, но связь с действиями учителя найдена не была. Также там сообщили, что справки об отсутствии судимости у педагога не было (она нужна при приеме на работу). В прокуратуре Пермского края ответили правозащитнице, что в возбуждении уголовного дела по жестокому обращению с детьми отказано. В МВД по Пермскому краю заявили, что проводят проверку по факту нанесения побоев несовершеннолетнему. Уполномоченному по правам детей в Пермском крае направлен запрос.

Также Елтышева заявила, что Чистова подала на нее в суд по делу о защите чести и достоинства. В первой инстанции суд отказал педагогу, после чего Чистова подала апелляцию в Пермский краевой суд.