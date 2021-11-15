Жена главного курганского следователя получит новый пост

Лариса Францишко станет членом избиркома Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель руководителя аппарата Курганской областной думы Лариса Францишко станет членом нового состава регионального избиркома. Решение об этом принято членами ЦИК на заседании 16 ноября. По данным источников URA.RU, чиновница является женой руководителя следственного управления СК России Богдана Францишко.

«Проект постановления о кандидатуре Францишко Ларисы Юрьевны, предлагаемой Курганской областной думе для назначения членом избирательной комиссии области с правом решающего голоса. Принято единогласно», — озвучила результаты голосования руководитель ЦИК Элла Памфилова.

Она обратила внимание, что областная дума обязана назначить членом избиркома кандидата, предложенного ЦИК. Сразу несколько источников URA.RU сообщили, что Лариса Францишко является супругой главы областного СУ СК Богдана Францишко. Оперативно дозвониться за комментариями до пресс-службы Курганской областной думы URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что ЦИК предложит губернатору Курганской области Вадиму Шумкову назначить членом облизбиркома заведующего кафедрой Курганского государственного университета Романа Скиндерева. Последнему прочат пост председателя в новом составе облизбиркома.