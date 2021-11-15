В ЦИК поддержали кандидата на пост главы курганского избиркома

ЦИК поддержал назначение Романа Скиндерева членом избиркома Курганской области с правом решающего голоса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центризбирком России предложит губернатору Курганской области Вадиму Шумкову назначить заведующего кафедрой Курганского государственного университета Романа Скиндерева членом облизбиркома. Решение об этом 16 ноября принял ЦИК. Ранее Скиндерева называли кандидатом на руководство Курганским облизбиркомом.

«Предложить губернатору Курганской области для назначения членом избирательной комиссии с правом решающего голоса кандидатуру Скиндерева Романа Владимировича. Принято единогласно», — озвучила итоги голосования руководитель ЦИК Элла Памфилова.

Она обратила внимание, что глава региона обязан назначить членом избиркома кандидата, предложенного ЦИК. «Благодарю вас за поддержку. Как я уже говорил на собеседовании, я полагаю, что избирательная комиссия Курганской области будет сохранять преемственность, прежде всего в соблюдении принципа законности, в развитии избирательной системы, в укреплении кадрового состава. Приложим все силы, спасибо за доверие», — заявил Скиндерев, который присутствовал на заседании посредством видеоконференцсвязи. «Я буду очень рада, если комиссия сохранит ту принципиальность, которой отличался [действующий глава избиркома Курганской области Самокрутов] Валерий Павлович», — отметила Памфилова.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Скиндерев успешно прошел собеседование с Памфиловой на должность председателя облизбиркома. Самокрутов не будет руководить новым составом облизбиркома, который сформируют к концу года.