15 ноября 2021

Семеро детей в Челябинске попали в реанимацию с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, ребенок, младенец, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, новорожденный, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, кювез
Состояние детей оценивается как средней тяжести (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Семеро детей с COVID попали в реанимацию городской больницы №9 Челябинска (основной госпиталь для лечения детей от коронавируса). Об этом на брифинге 16 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«В ГКБ № 9 лежит 50 детей. Из них семеро находятся в реанимации. Все — в состоянии средней тяжести, все получают лечение», — заявил Семенов.

Министр отметил, что по каждому заболевшему ребенку проводится областной консилиум. На ИВЛ детей нет.

В конце октября областные власти заявляли, что в отделении патологии ОКБ №2 с ковидом лежат 48 младенцев. Из-за коронавируса эти дети родились раньше срока, с экстремально низкой массой тела. Младенцы находились в критическом состоянии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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