Семеро детей в Челябинске попали в реанимацию с COVID

Состояние детей оценивается как средней тяжести (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Семеро детей с COVID попали в реанимацию городской больницы №9 Челябинска (основной госпиталь для лечения детей от коронавируса). Об этом на брифинге 16 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«В ГКБ № 9 лежит 50 детей. Из них семеро находятся в реанимации. Все — в состоянии средней тяжести, все получают лечение», — заявил Семенов.

Министр отметил, что по каждому заболевшему ребенку проводится областной консилиум. На ИВЛ детей нет.

В конце октября областные власти заявляли, что в отделении патологии ОКБ №2 с ковидом лежат 48 младенцев. Из-за коронавируса эти дети родились раньше срока, с экстремально низкой массой тела. Младенцы находились в критическом состоянии.