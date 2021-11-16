Хуснуллин: Россия нашла воду, чтобы обеспечивать Крым

Крым станет независимым от Украины: воду для полуострова будут добывать под Азовским морем. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России по строительству и региональному развитию Марат Хуснуллин.
«Пробы добытой под Азовским морем воды показали, что она пресная. Объемы запасов уточняются» — рассказал Марат Хуснуллин. Его цитирует telegram-канал «Раньше всех».
Первую партию пресной воды извлекли из-под Азовского моря с глубины 100 метров летом 2021 года. Всесторонний анализ образцов провели в Москве. Проблему с водой на полуострове теперь можно решить на несколько лет, заявил Хуснуллин.
Крым остался без достаточного количества пресной воды после присоединения к России в 2014 году. Украина сначала перекрыла подачу воды через шлюзы Северо-Крымского канала, а в 2017 годы полностью лишила полуостров питьевой воды, напоминает агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в