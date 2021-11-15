Челябинские власти заявили, что регион не вышел на плато по COVID

Роспотребнадзор не назвал конкретные сроки снижения забоелваемости (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге 16 ноября сообщила начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по региону Раиса Косарева.

«Пока преждевременно говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в регионе. Для этого нужно пронаблюдать ситуацию. Сроки выхода на плато и, тем более, сроки снижения заболеваемости зависят напрямую от выполнения ограничительных мер, темпов роста прививок и соблюдения режима изоляции больными и контактными лицами», — заявила Косарева.

При этом власти отмечают, что ситуация стала стабилизироваться. На 16 ноября в области свободно 20% коечного фонда.