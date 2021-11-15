15 ноября 2021

Челябинские власти заявили, что регион не вышел на плато по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор не назвал конкретные сроки снижения забоелваемости (фото из архива) Фото:

Челябинская область пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге 16 ноября сообщила начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по региону Раиса Косарева.

«Пока преждевременно говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в регионе. Для этого нужно пронаблюдать ситуацию. Сроки выхода на плато и, тем более, сроки снижения заболеваемости зависят напрямую от выполнения ограничительных мер, темпов роста прививок и соблюдения режима изоляции больными и контактными лицами», — заявила Косарева.

При этом власти отмечают, что ситуация стала стабилизироваться. На 16 ноября в области свободно 20% коечного фонда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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