Разработчик: защищающий от COVID препарат выпустят через 3 года

Препарат изготавливается из плазмы переболевших COVID-19 (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Назальный спрей из иммуноглобулина, способного защитить от коронавируса на 72 часа, может быть запущен в производство только через три года. Об этом URA.RU сообщил научный руководитель МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, биотехнолог, один из разработчиков препарата Владимир Алешкин.

«Мы этот препарат применяли более широко при целом ряде аллергических ренитов. Мы его давно испытываем, но так как не имеем средств для того, чтобы его выпустить, все ограничивается клиническими испытаниями. Даже на нас выходило космическое агентство, но когда узнало, что надо, чтобы он прошел официальные вещи, они тогда махнули рукой, в том плане, что это время, как минимум три года», — рассказал URA.RU Владимир Алешкин.

По словам ученого, спрей способен защитить слизистую рта, носа и горла от заражения коронавирусом. «Обычно всегда при вирусных инфекциях вторым главным компонентом наряду с вакцинацией был иммуноглобулин противогерпетический, противогриппозный и так далее, а тут противоковидный. Это дополнение», — отметил специалист.

Директор МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского, доктор биологических наук Светлана Комбарова в беседе с URA.RU сказала, что препарат еще не был зарегистрирован. «Частично этот препарат испытывался на базе Пензенского института повышения квалификации врачей, но клинических, как таковых испытаний, расширенных, не было. Они предполагаются, и регистрировать препарат можно только после клинических испытаний», — уточнила она.

Алешкин раскрыл, что препарат изготавливается из плазмы переболевших COVID-19. «В этом препарате содержатся антитела наряду к другим вирусам и к COVID-19. Известно, что 72 часа при закапывании эти антитела будут предохранять человека от заболевания. 72 часа они там живут. Это нами, и не только нами показано», — заключил ученый.