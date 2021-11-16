Депутаты Госдумы саботируют повсеместное введение QR-кодов

По мнению Миронова, вводить ограничения, связанные с QR-кодами, нужно очень осторожно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался против введения QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Свою позицию глава партии высказал в telegram-канале, назвав подобные меры бездумными.

«Когда в Думе будет рассматриваться правительственный законопроект о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, мы будем голосовать против», — пишет депутат в своем telegram-канале. Миронов отмечает, что вероятность принятия законопроекта партийным большинством очень велика. В этом случае «Справедливая Россия» будет добиваться «максимального очеловечивания ограничительных мер».

Депутат привел несколько предполагаемых случаев, когда действующий законопроект может стать серьезной проблемой. К примеру, ребенка нужно срочно везти на операцию в столицу, а у родителей нет QR-кода, или человеку необходимо как можно скорее ехать в другой регион по семейным обстоятельствам. «Людей нужно убеждать, а не принуждать, и вводить ограничительные меры, в том числе на транспорте, нужно очень осторожно», — добавляет Миронов.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что федеральный закон о QR-кодах должен оформить на законодательном уровне меры, которые принимаются регионами в рамках борьбы с коронавирусом. Партия КПРФ также выступает против повсеместного введения QR-кодов.