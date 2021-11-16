Иммунолог рассказал, что будет с COVID-19 через три года

Через три года COVID-19 станет менее заразен и не будет провоцировать развитие болезней Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

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Через три года COVID-19 снизит свою патогенность (способность порождать заболевания) и станет менее заразным. Об этом в беседе с URA.RU рассказали иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Переход COVID-19 в сезонное заболевание реален где-то через три года, возможно, вирус найдет себе нишу и среди животных, вопрос пока только среди каких, но точно не водоплавающих. Коронавирус будет подстраиваться под иммунитет, а значит, расплатится своей патогенностью, но менее вероятно, что заразностью. Заразным он будет, но не сильно, потому что у него есть пределы по заразности», — объяснил Николай Крючков.

Иммунолог добавил, что изначально репродуктивное число по заразности, способности охватить вирусом определенное количество людей вокруг, у COVID-19 было три. «Репродуктивное число по заразности при появлении коронавируса было 2,6-3, потом стало 5, при „Дельта“-линии 8. Пределы, думаю, близки, просто мы их не знаем. Думаю, что в пике это может быть 10-11», — добавил Крючков.

В беседе с URA.RU научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев предположил, что через три-пять лет вирус сможет заражать до 15 человек. «Сейчас у „Дельта“ репродуктивное число достигло 8, возможно, придет новый штамм, который сможет заражать до 10-15 человек вокруг себя. В этом случае мутация будет распространяться быстрее, чем нынешняя, и вытеснит предыдущую из популяции. Я думаю, что эволюция COVID-19 будет идти в сторону большей заразности», — заявил он.

Роспотребнадзор продлил ограничения по профилактике коронавируса до 2024 года. Постановление вступает в силу 17 ноября.