В Перми предприятие оставит без зарплаты непривитых сотрудников

Непривитых сотрудников конструкторского бюро ГК «Мотовилихинские заводы» отстранят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Руководство пермского предприятия ЗАО «Специальное конструкторское бюро» намерено с 1 декабря отстранять от работы сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. При этом зарплаты им сохранять не будут.

«Обеспечить отстранение от работы на основании абзаца 8 части первой статьи 76 Трудового Кодекса РФ без сохранения заработной платы работников, не прошедших вакцинацию и не предоставивших документы, подтверждающие медицинские противопоказания для прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — указано в приказе и. о. директора предприятия Виктора Калинина. Информацию приводит телеканал ВЕТТА.

ЗАО «СКБ» входит в состав холдинга «Мотовилихинские заводы». В его пресс-службе оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию как в бюро, так и во всей группе компаний затруднились. Собеседник агентства обещал выслать письменный ответ.

25 октября в указ главного санитарного врача Пермского края о вакцинации населения внесли изменения, согласно которым привиться от коронавируса обязаны все работники промышленных и агропредприятий, а также студенты вузов и техникумов старше 18 лет. URA.RU рассказывало ранее, что приказ ректора пермского Политеха Анатолия Ташкинова о возможном отчислении непривитых студентов вызвал скандал, на который вынужден был отреагировать губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. После этого слова об отчислении из документа убрали.