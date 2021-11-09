Губернатор Махонин назвал абсурдом отчисление из вуза непривитых

Дмитрий Махонин за коллективный иммунитет, но против обязательной вакцинации Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил против угроз отчислением непривитым от коронавируса студентам. Ранее приказ об обязательной вакцинации подписал ректор пермского Политеха (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов.

«Важно не доводить ситуацию до абсурда — как в старом советском анекдоте, когда идет такая борьба за мир, что в итоге камня на камне не останется. Считаю, что угроза отчисления студентов за отказ в вакцинации — это не та мера, которая побудит их делать прививки. Скорее, наоборот. Поэтому порекомендовал бы подумать над другими вариантами стимулирования студентов к вакцинации», — сказал Махонин порталу 59.RU.

Указ об обязательной вакцинации в Пермском крае студентов старше 18 лет 25 октября подписал глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев. Сегодня ПНИПУ опубликовал приказ и. о. ректора, из которого следует, что до 1 декабря необходимо обеспечить прохождение полной вакцинации 80% сотрудников и студентов всех структурных подразделений вуза. За отказ от вакцинации грозят санкции — вплоть до отчисления или отстранения от работы.