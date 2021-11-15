Силовики тормозят назначение нового заместителя Куйвашева

Правоохранители затянули согласование Олега Чемезова на новую должность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Утверждение нового свердловского вице-губернатора Олега Чемезова в должности затягивается из-за правоохранителей. У чиновника, работающего в статусе «и. о.» почти полтора месяца, возникли сложности при согласовании с силовым блоком, сообщил URA.RU инсайдер в региональной власти. Сам Чемезов какие-либо проблемы отрицает.

«По согласованию Чемезова с силовиками пауза длится уже месяц. Насколько известно, у них возникли какие-то вопросы, из-за которых [губернатор Свердловской области Евгений] Куйвашев не может утвердить Чемезова [в новой должности]», — поделился собеседник, близкий к резиденции главы региона. При этом, по словам инсайдера, первый этап согласования — с администрацией президента РФ — чиновник прошел без преград.

Комментируя URA.RU эти сведения, Чемезов заметил, что срок утверждения у правоохранителей изначально стоял полтора-два месяца. «Пока итога нет», — констатировал он. Информацию о каких-либо претензиях силовиков Чемезов отверг: «Сложностей нет или я о них не знаю».

Замгубернатора Олег Чемезов с 6 октября работает в статусе исполняющего обязанности вице-губернатора по политике. Ожидалось, что его утвердят в должности к 15 октября (перед уходом Куйвашева в месячный отпуск), но этого не случилось. Звучали предположения, что Чемезова не согласовал Кремль, однако сам чиновник заверял, что все прошло успешно.