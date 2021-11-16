В Госдуме назвали 3 метода борьбы с резким ростом инфляции

Высокую инфляцию можно побороть тремя методами с разным сроком исполнения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Россия может добиться снижения инфляции тремя разными методами. Первая мера краткосрочная, вторая среднесрочная и наконец долгосрочная. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«В краткосрочном периоде практикуются „рекомендованные цены“ и ценовые соглашения с производителями товаров различных секторов промышленности. Но эта спасительная пилюля очень ограниченного действия, и в долгосрочной перспективе может привести к дефициту, снижению качества товаров или переносу возросших издержек производителей и оптовых сетей в цены других товаров», — сказал URA.RU Денис Кравченко.

Второй метод несет в себе меньшие риски, отметил парламентарий. «В среднесрочной перспективе меньшие риски несут различные меры субсидирования. Например, расширение субсидий для сельхозпроизводителей несет сдерживающее влияние на динамику цен на продовольствие. Подобный подход весьма популярен и широко используется в развитых странах. Также анализ международной практики показал, что для снижения продовольственной инфляции возможен механизм снижения налоговой нагрузки через расширение списка социально значимых продуктов, облагаемых льготной ставкой НДС», — уточнил он.

По его словам, также может применяться дополнительная индексация пенсий и социальных выплат, которая сглаживает самое тяжелое последствие высокой продовольственной инфляции — рост бедности. «Но здесь есть обратная сторона медали: снижаются бюджетные доходы и существенно растут расходы. Но мы видим, что многие страны пошли на значительное наращивание дефицита бюджета в период пандемии», — подчеркнул депутат Госдумы.

Третьей и долгосрочной мерой в борьбе с высокой инфляцией может стать господдержка промышленности и предпринимательства и кратный рост инвестиций в инфраструктуру городов с повышенным научно-технологическим и человеческим потенциалом. «Это может быть реализовано через укрепление связи образования — науки — технологий и промышленности, где научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, и рождаемые результаты интеллектуальной деятельности, будут сразу получать возможность выходить на рынок, причем как на внутренний, так и зарубежный. Давать новые образцы высокотехнологичной высококонкурентной продукции», — заключил Кравченко.