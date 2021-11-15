В нацпарке рекомендуют посещать лес в светлое время суток (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники национального парка «Таганай» (Челябинская область) предупредили посетителей о крупном волке, который обходит свои охотничьи владения. В пресс-службе нацпарка попросили туристов быть внимательными и избегать встречи с хищниками.

«Волки отметились в районе Киалима. Серые хищники в северо-восточной части национального парка обитают традиционно. И, судя по следу, по звериной тропе Таганая прошел не самый мелкий из них», — сообщили в пресс-службе.

В национальном парке отметили, что волки способны разгоняться до 60 километров в час и совершать переходы по 80 километров. И хотя случаев трагических встреч человека с волками на Таганае не отмечено, посетителям парка рекомендуют планировать свои походы в светлое время суток, так как волк — животное ночное.

По мнению экологов, скорее всего волк ненадолго направился в свои охотничьи угодья. Зимой волки обычно живут стаями, и площадь, которую может занимать одна такая «свора» — колеблется от 30 до 60 квадратных километров.

Охотничьи угодья Таганая, судя по лапам, обходит крупный волк Пресс-служба нацпарка «Таганай»