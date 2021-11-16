У департамента экономики ЯНАО отбирают важные полномочия

Функции аналитического управления депэкономики отдадут ГКУ «Ресурсы Ямала» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начиная с 1 января 2022 года, департамент экономики ЯНАО больше не будет заниматься вопросами работы по сопровождения проектов по принципу «одного окна», а из подчинения ведомства выведут управление информационно-аналитического обеспечения. О предстоящей оптимизации говорится в постановлении, опубликованном на сайте окружного правительства.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положение о департаменте экономики Ямало-Ненецкого округа. <…> Вступают в силу с 1 января 2021 года», — указано в документе.

При этом, как сообщается в комментарии правительства ЯНАО, ведомство получает полномочия участвовать в комиссии по развитию Дальнего Востока и Арктики в ходе рассмотрения инвестиционных проектов, планируемых к реализации на Ямале. Что касается полномочий по обеспечению системы сопровождения проектов, то этот функционал уже закреплен за окружным фондом «Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства „Мой бизнес“».

«Из положения о департаменте экономики исключается деятельность государственного казенного учреждения ЯНАО „Управление информационно-аналитического обеспечения“ в связи с оптимизацией и передачей полномочий в государственное казенное учреждение „Ресурсы Ямала“», — прокомментировали документ в окружном правительстве.

Между тем, по данным URA.RU, ГКУ «Ресурсы Ямала» несколько раз меняло подчиненность. Ранее оно входило в состав окружного департамента информационных технологий и связи (ДИТиС) — в числе других функций учреждение занимается информатизацией органов власти округа и развитием региональной телекоммуникационной сети.