Рестораторы ХМАО увольняют сотрудников ради сохранения бизнеса

Общепиту пришлось увольнять сотрудников, которые не успели пройти вакцинацию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Владельцам общепита пришлось увольнять сотрудников, которые не успели вакцинироваться, чтобы продолжить работать. Об этом URA.RU рассказал председатель совета Cургутской торгово-промышленной палаты Владимир Болотов.

«Главный санитарный врач постановил, что первый компонент вакцины должны поставить до 1 ноября, а второй до 1 декабря, мы начали исполнять. А позже нам говорят — с 8 ноября не завершивших вакцинацию не пускать на работу. Мы до сих пор ждем ответа от службы губернатора на наш запрос с разъяснениями. Те, кто поставил вакцину в конце октября, просто не успели по срокам привиться второй раз», — сказал Болотов.

Он добавил, что предприниматели также терпят убытки из-за потери клиентов, которые не поставили вакцину и не имеют QR-кодов. «В регионе привились порядка половины взрослых жителей, грубо говоря, половина посетителей не может посещать заведения», — заключил Болотов. По данным департамента здравоохранения ХМАО завершили вакцинацию 633 тысячи человек.

Президент торгово-промышленной палаты Нижневартовска Анатолий Лисин в разговоре с корреспондентом агентства рассказал, что предприниматели действительно теряют часть клиентуры, которая отказывается прививаться. Однако с необходимостью отстранять непривитых сотрудников столкнулись те, кто проигнорировал требование властей. «Об этом предупреждали сильно заранее, практически с лета. Те, кто услышал — подготовились, а те, кто посчитал, что это их не касается — столкнулись с трудностями», — сказал Лисин.

Ранее URA.RU писало, что последствия коронавирусных ограничений негативно сказались на предпринимателях в ХМАО. Несмотря на это, что часть предпринимателей все же смогла продолжить работу.