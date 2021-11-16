16 ноября 2021

Источник: Кремль вызвал свердловского губернатора с докладом

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет
Евгения Куйвашева ждут на обучении российских губернаторов в Москве Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 18 ноября выступит в Москве на совещании глав регионов, организованном администрацией президента РФ. По данным URA.RU, Куйвашеву поручена роль докладчика на обучении по строительству.

«Глав регионов собирают в Москве на совещание по темам строительства и ЖКХ. Будет обучение и что-то вроде мозгового штурма. Губернатор [Куйвашев] будет докладчиком», — поделился собеседник агентства, близкий к областному правительству. Тема доклада свердловского главы пока не раскрывается.

Официальный представитель Куйвашева Анна Шкерина заявила URA.RU, что не обладает информацией об участии шефа в совещании. По неофициальным данным известно, что свой приезд на обучение уже подтвердили многие российские губернаторы.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Куйвашев провел в Москве несколько дней своего отпуска. С этим связывали длительное отсутствие губернатора: якобы в этот период он проводил с администрацией президента консультации по своему переизбранию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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