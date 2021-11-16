Автоэксперты пояснили, что делать, если машина не заводится зимой

Если машина не заводится в морозы, лучше перестать ее заводить и проверить аккумулятор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если машина не завелась в морозы, не стоит упорно продолжать ее заводить, лучше проверить зарядку аккумулятора и просушить свечи. Этим и другими советами в разговоре с URA.RU поделились специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин и руководитель «Автомобильной сервисной сети» Павел Филькин.

«Если машине не завелась с первого раза, нужно прекратить это делать. Дизельная машина должна завестись, если аккумулятор заряжен, но если случилась такая проблема, то скорее всего замерзло летнее топливо. В таком случае нужно вести машину отогревать. Если речь идет про бензиновую машину, то как минимум нужно зарядить аккумулятор и просушить свечи, потому что их могло залить», — рассказал Владимир Ларин.

По словам Павла Филькина, за состоянием аккумулятора нужно внимательно следить. «Самая главная рекомендация в морозы — чтобы аккумулятор был всегда заряжен. Нужно как можно чаще его менять и заряжать. А чтобы заряжать аккумулятор, нужно чаще ездить на автомобиле», — пояснил Павел Филькин.

Ларин уточнил, что в случае, если водитель чаще совершает короткие поездки, желательно иногда ездить на дальние расстояния, чтобы подзаряжать таким образом аккумулятор. Если же машина все-таки не завелась с трех раз, лучше отвезти ее в сервис. «Нельзя до последнего „крутить“, пока не сядет в ноль аккумулятор. Если машине с трех раз не завелась, то нужно прекратить попытки и выяснить причину. Лучше вызвать эвакуатор и отвезти в теплый гараж или сервис», — рассказал эксперт.

В целом перед поездками зимой лучше немного прогревать двигатель и не сразу включать печку. «Перед поездкой двигатель должен немного поработать, прогреться. Не нужно сразу включать печку, потому что печка будет отводить все тепло в салон», подытожил Филькин.