В ГИБДД пояснили, как пьяные курганцы попали в Тюменскую область

Пьяную компанию задержали сотрудники ГИБДД Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пьяная жительница Кургана вместе с друзьями по ошибке уехала в Тюменскую область, когда ехала из гостей. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе ГИБДД региона.

«Как пояснила водитель, кампания ездила в гости, там пили пиво, а потом поехали домой. [Они] ехали из села Белозерское в поселок Каргаполье, пропустили поворот и заехали в соседний регион», — сообщили URA.RU в автоинспекции.

В ведомстве добавили, что женщина за рулем была пьяна. К тому же, у нее отсутствовали водительские права. Ранее она лишилась их за нетрезвое вождение. Об инциденте с перевозкой ребенка информировано подразделение по делам несовершеннолетних.

На женщину был оформлен протокол. Теперь ее ждет уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Машина была отправлена на штрафстоянку.