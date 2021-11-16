В ГИБДД пояснили, как пьяные курганцы попали в Тюменскую область

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, сотрудники гибдд, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс
Пьяную компанию задержали сотрудники ГИБДД Тюменской области Фото:

Пьяная жительница Кургана вместе с друзьями по ошибке уехала в Тюменскую область, когда ехала из гостей. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе ГИБДД региона.

«Как пояснила водитель, кампания ездила в гости, там пили пиво, а потом поехали домой. [Они] ехали из села Белозерское в поселок Каргаполье, пропустили поворот и заехали в соседний регион», — сообщили URA.RU в автоинспекции.

В ведомстве добавили, что женщина за рулем была пьяна. К тому же, у нее отсутствовали водительские права. Ранее она лишилась их за нетрезвое вождение. Об инциденте с перевозкой ребенка информировано подразделение по делам несовершеннолетних.

На женщину был оформлен протокол. Теперь ее ждет уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Машина была отправлена на штрафстоянку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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