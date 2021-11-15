В Екатеринбурге кондуктор закурила сигарету в салоне маршрутки

Замечание кондуктору никто не сделал, даже несмотря на запрет курения в общественных местах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На одном из маршрутов городского общественного транспорта Екатеринбурга (Свердловская область) кондуктор закурила сигарету прямо в салоне. Речь идет о маршруте 05 (Химмаш — Академика Парина). Информация об инциденте появилась в социальной группе «ВКонтакте» «Интересный Екатеринбург».

«Кондуктор №05 маршрута умудрился закурить прямо в автобусе во время движения. Все пассажиры почему-то решили промолчать, хотя курить в общественном транспорте — нельзя», — сказано в посте.

Участники группы «ВКонтакте» выразили свое мнение на этот счет. «Скоро на кондукторов повесят еще и обязанность проверять QR-коды. От такой работы, вообще начнут бухать прямо в салоне», — написал участник паблика Иван Ложкин.

Другой подписчик группы отметил, что маршрутка и автобус являются общественным местом, на которое распространяется закон о курении. «При нарушении водителя транспорта могут наказать штрафом в сумме от 1 до 1,5 тысячи рублей. Более того, частые жалобы на работника повлекут выговор или увольнение», — прокомментировал Алексей Шмелев.

Редакция URA.RU связалась с компанией «Уралтрейд», которая обслуживает данный маршрут. В телефоном разговоре сообщили, что о данном инциденте ничего не слышали. «Нам не звонили пассажиры, никто не жаловался. Может, кто-то клевещет на наш маршрут. Возможно, конкуренты», — отметили в организации.