В Тюменской области трое рыбаков ушли под лед

С начала ноября в Тюменской области под лед ушли трое рыбаков Фото: Алексей Андронов © URA.RU

С начала ноября на водоемах Тюменской области трое рыбаков ушли под лед. Двоих из них удалось спасти. Третий — скончался. Такие данные со ссылкой на региональное управление МЧС приводит издание 72.ру.

«С ноября у нас, по официальным данным, зарегистрировано три случая проваливания под лед: в Тюменском, Абатском и Тобольском районах. Все эти люди рыбаки. Двое из пострадавших выжили, так как им на помощь подоспели очевидцы. А история с третьим рыбаком закончилась трагически. Он пошел на озеро один, ему никто не помог. Тело мужчины искали несколько дней», — сообщает 72.ру.

Один из спасенных рыбаков провалился под лед на озере Саускановском Тобольского района. На помощь ему пришли очевидцы. «Я живу на берегу озера, утром вышел на улицу и услышал странные крики, пошел посмотреть. Увидел человека, он провалился под лед. Начал его вытаскивать из воды. В это время подъехали люди из соседней деревни Юрты Иртышатские. Мы позвонили по номеру 112, вызвали скорую», — сообщил один из них 72.ру.

Спасатели напомнили о том, что в период с ноября по декабрь лед еще остается непрочным. Поэтому в МЧС попросили тюменцев соблюдать все необходимые меры безопасности при нахождении на водоемах.