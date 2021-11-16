США предложили Китаю нанести удар по экономике России

В ходе саммита США-КНР, который состоялся 15 ноября в режиме видеоконференции, президент США Джо Байден предложил генеральному секретарю Китая Си Цзиньпину совместно продавать нефть из государственных резервов. Такая политика должна серьезно снизить мировые цены на нефть, что ударит по нефтяному сектору российской экономики.
«В настоящее время министерства энергетики обеих сторон ведут переговоры о деталях. США вне зависимости от решения Китая начнут продажу нефти из своих резервов. Это может состояться уже на следующей неделе», — сообщает американская газета South China Morning Post.
Ранее Джо Байден обвинил Россию в высоких ценах на нефть. По словам Байдена, к нефтяному кризису также причастны страны ОПЕК. 10 ноября представители Минэнерго РФ и США провели двусторонние переговоры, пишет RT. Представители ведомств обсуждали стабилизацию на мировом рынке нефти.
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