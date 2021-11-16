16 ноября 2021
15 ноября 2021

Экс-депутат ГД от Перми отказался сдать служебное жилье в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, бурнашов алексей
Алексей Бурнашов (справа) на время депутатских полномочий получил служебную квартиру площадью 166 квадратных метра Фото:

Экс-депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов оказался в числе тех, кто до сих пор не сдал служебные квартиры после окончания срока депутатских полномочий. Об этом в своем аккаунте в Telegram написал депутат ГД РФ от «Единой России» Александр Хинштейн. Он пояснил, что народные избранники могут быть исключены из партии, если в ближайшее время не освободят казенное жилье.

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Источник: скандальному экс-депутату ГД из Перми мстят силовики

«Если в ближайшее время бывшие депутаты-единороссы не освободят квартиры, к ним будут применены жесткие меры партийного воздействия — вплоть до исключения. Правда, не все из этих „отказников“ — члены партии, как, например, привлекаемый сейчас к уголовной ответственности Алексей Бурнашов», — написал Хинштейн. Получить комментарий бывшего депутата URA.RU не удалось, известный редакции номер телефона оказался недоступен.

В сведениях о доходах, опубликованных на сайте Госдумы, говорится, что Бурнашов на время депутатских полномочий [закончились 10 октября] пользовался служебной квартирой площадью 166,2 квадратных метра. URA.RU рассказывало, что в отношении Бурнашова возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применении насилия к представителю власти»).

В июле этого года в Сеть попало видео задержания сотрудниками ДПС экс-депутата Госдумы. На нем Бурнашов нецензурно выражался в адрес полицейских, обвинил их в вымогательстве взятки, а также толкнул одного из сотрудников правопорядка. Позже он принес им свои извинения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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