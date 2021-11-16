16 ноября 2021

Под окнами челябинской ковидной базы нашли мертвого пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, скорая помощь, медик, коронавирус, ковид, пандемия
Трагедия произошла в городе Коркино Фото:
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Коронавирус COVID-19

Мужчину, проходившего лечение от коронавируса в ковидном отделении больницы города Коркино (Челябинская область), нашли мертвым под окнами госпиталя. Трагедия произошла ночью, сообщили источники URA.RU в силовых структурах.

«Мужчина тяжело болел и не слишком ориентировался в ситуации. Предположительно, в ночь на 16 ноября он хотел выйти из палаты, но вместо этого буквально вышел из окна — и падение с высоты четвертого этажа оказалось смертельным», — рассказал источник URA.RU в силовых структурах.

По его словам, с обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники СКР. В пресс-службе регионального управления ведомства заявили URA.RU, что пока не обладают информацией.

База по лечению COVID-19 была создана в Коркино 5 октября и принимает пациентов из близлежащих и даже отдаленных муниципалитетов. Под госпиталь на 150 мест перепрофилировали местный роддом, запустили госпиталь со второй половины дня 5 октября — уже через сутки он был переполнен.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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