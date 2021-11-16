На пациентов свердловской поликлиники падает штукатурка

Горожане хотят добиться ремонта поликлиники Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге (Свердловская область) жалуются на удручающее состояние кабинетов в единственной поликлинике в районе. По мнению горожан, медицинское учреждение нуждается в ремонте. Об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона Наталья.

«Больница старая. Лестница на входе очень травмоопасная. Ремонта в ней нормального нет. Кабинеты старые. В кабинетах все скрипучее. В коридоре сесть негде. Большие очереди. Ожидаешь своей очереди всегда на ногах. Я относительно молодая женщина, а вот людям пожилого возраста очень тяжко. В целом больница нуждается в капитальном ремонте. Бывает стоишь в очереди, а на голову сыплется штукатурка с потолка», — посетовала женщина.

Редакция URA.RU попыталась связаться с пресс-секретарем больницы, но на телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске детям, пришедшим в поликлинику на прием к врачу, пришлось ждать очереди на улице. Этот факт возмутил родителей маленьких пациентов. В департаменте здравоохранения ответили, что в настоящее время идет ремонт помещения для приема детей с высокой температурой.