16 ноября 2021
15 ноября 2021

В «Бургер Кинге» тюменцу продали ролл с личинкой насекомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, бургер кинг, еда, фастфуд
После жалобы жителю Тобольска вернули деньги за некачественную еду Фото:

Житель Тобольска нашел личинку насекомого в ролле, купленном в ресторане «Бургер Кинг». Об этом он рассказал в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Тоболяк уточнил, что сотрудники заведения вернули ему деньги за некачественную еду.

«Жесть. Сегодня сделали заказ в „Бургер Кинг“ ТЦ „Европа“. В ролле обнаружили личинку насекомого. Деньги вернули», — сообщил анонимный автор публикации, приложив подтверждающие фотографии.

В комментариях к записи мнения пользователей по поводу данной ситуации разделились. «И это уже не в первый же раз», — отметила Рузалина Кудреватых. «Бургер Кинг», «Макдак», КФС и т. д. — не понимаю людей, которые там питаются. Что там может быть вкусного и полезного?», — поинтересовался Сергей Анкушев. «Это же только подтверждает натуральность продукта: с полей к вам на стол. «Бургер Кинг». С заботой о вашем здоровье», — считает Иван Кусакин.

В сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Фотографию личинки насекомого возмущенный житель Тобольска выложил в соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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