В «Бургер Кинге» тюменцу продали ролл с личинкой насекомого

Житель Тобольска нашел личинку насекомого в ролле, купленном в ресторане «Бургер Кинг». Об этом он рассказал в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Тоболяк уточнил, что сотрудники заведения вернули ему деньги за некачественную еду.
«Жесть. Сегодня сделали заказ в „Бургер Кинг“ ТЦ „Европа“. В ролле обнаружили личинку насекомого. Деньги вернули», — сообщил анонимный автор публикации, приложив подтверждающие фотографии.
В комментариях к записи мнения пользователей по поводу данной ситуации разделились. «И это уже не в первый же раз», — отметила Рузалина Кудреватых. «Бургер Кинг», «Макдак», КФС и т. д. — не понимаю людей, которые там питаются. Что там может быть вкусного и полезного?», — поинтересовался Сергей Анкушев. «Это же только подтверждает натуральность продукта: с полей к вам на стол. «Бургер Кинг». С заботой о вашем здоровье», — считает Иван Кусакин.
В сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Подписывайтесь на URA.RU в