Питомец Владимира Бурматова съедает в день около 10 кг мяса (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов навестил тигра Гектора, который проживает в челябинском приюте. Об этом депутат от Челябинской области написал в своем Instagram. Народный избранник сообщил URA.RU, что часто кормит тигра, когда бывает в регионе.

«Я купил и принес Гектору еду. Покормил его. Тигр съедает в день почти десять килограммов мяса», — заявил URA.RU Бурматов.

Тигр Гектор проживает в челябинском приюте диких животных. Ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян ранее привез больного Гектора из Оренбургской области и начал его лечить. Тигренком он пострадал от от рук неизвестного мужчины, пытавшегося его украсть. Из-за полученных увечий тигр навсегда останется инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы.

Тигренок Гектор стал инвалидом, когда его пытались похитить в детстве Фото: скрин с Instagram burmatoff

Владимир Бурматов часто навещает Гектора Фото: скрин с Instagram burmatoff