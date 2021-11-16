16 ноября 2021

Челябинский депутат Госдумы покормил тигра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурматов Владимир. Челябинск., бурматов владимир
Питомец Владимира Бурматова съедает в день около 10 кг мяса (фото из архива) Фото:

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов навестил тигра Гектора, который проживает в челябинском приюте. Об этом депутат от Челябинской области написал в своем Instagram. Народный избранник сообщил URA.RU, что часто кормит тигра, когда бывает в регионе.

«Я купил и принес Гектору еду. Покормил его. Тигр съедает в день почти десять килограммов мяса», — заявил URA.RU Бурматов.

Тигр Гектор проживает в челябинском приюте диких животных. Ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян ранее привез больного Гектора из Оренбургской области и начал его лечить. Тигренком он пострадал от от рук неизвестного мужчины, пытавшегося его украсть. Из-за полученных увечий тигр навсегда останется инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы.

Тигренок Гектор стал инвалидом, когда его пытались похитить в детстве
Фото:
Владимир Бурматов часто навещает Гектора
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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