Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов навестил тигра Гектора, который проживает в челябинском приюте. Об этом депутат от Челябинской области написал в своем Instagram. Народный избранник сообщил URA.RU, что часто кормит тигра, когда бывает в регионе.
«Я купил и принес Гектору еду. Покормил его. Тигр съедает в день почти десять килограммов мяса», — заявил URA.RU Бурматов.
Тигр Гектор проживает в челябинском приюте диких животных. Ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян ранее привез больного Гектора из Оренбургской области и начал его лечить. Тигренком он пострадал от от рук неизвестного мужчины, пытавшегося его украсть. Из-за полученных увечий тигр навсегда останется инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы.
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