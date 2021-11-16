Директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС — Руслан Долженко поддержал выбор коллег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандал, возникший из-за итогов голосования делегатов по выборам членов ученого совета в Уральский институт государственной службы (РАНХиГС), оказался масштабнее, чем выглядел на первый взгляд. По данным протокола (документ есть в распоряжении URA.RU), часть кандидатов от директора вуза взяла самоотводы.

«Скандал из-за итогов голосования оказался масштабным. В ученый совет не попали все кандидаты от директора вуза, а это более 20 человек. Многие взяли самоотвод. Говорят, что такой бунт случился впервые в истории филиала», — отметил источник, близкий к институту.

По данным собеседника, кандидатов от директора вуза предлагали Денис Разумовский, Мария Ворошилова, Виктор Белимов. Причем в выписке из протокола конференции делегатов указано, что Разумовский и Ворошилова три раза предлагали кандидатов в ученый совет. Что касается Белимова, то он предлагал кандидатов два раза, в том числе себя. Никто из предложенных не прошел в ученый совет. Более того, некоторые претенденты взяли самоотвод. «Среди кандидатур от Ворошиловой взяли самоотвод Александр Ваторопин, Валерий Антошин, Виктор Горб. У Разумовского от участия в выборах отказались Сергей Ваторопин, Ольга Трофимова, Ярослав Семенов и другие», — отметил источник.

Директор вуза Руслан Долженко рассказал URA.RU, что состав ученого совета уже приступил к работе. 17 ноября он собрал коллег из числа руководителей подразделений и поздравил с утверждением состава ученого совета. «Состав был, состав остался. Работаем. То, что коллеги предложили разных людей, но выбрали не всех — так количество членов ученого совета ограниченно. Состав ученого совета выбирается на 5 лет. За последние 10 лет истории института РАНХиГС, выборы были 5 лет назад и недавно. Так что впервые в истории — сильно сказано», — отметил директор института.

Ранее URA.RU писало, что в Уральском институте государственной службы (РАНХиГС) разгорелся скандал из-за итогов голосования делегатов по выборам членов ученого совета. Кандидаты, предложенные директором, набрали наименьшее количество голосов.