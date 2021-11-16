Перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главам районов Екатеринбурга поручили увеличить количество горожан, участвовавших во всероссийской переписи населения, сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. По его словам, такое распоряжение префектам поступило 17 ноября, на исполнение им дали сутки.

Формально перепись завершилась в воскресенье, 14 ноября. Отчитываться об итогах чиновники будут в ближайшее время. Федеральный центр держал мероприятие на особом контроле. Поэтому первый замгубернатора Алексей Шмыков проводил совещания по теме два-три раза в неделю. Ходили слухи, что плохие показатели могут послужить поводом для принятия кадровых решений на местах. По неофициальным данным, власти Екатеринбурга выполнили задачу — удалось переписать порядка 1,6 миллиона горожан.

«Но сегодня озвучили задачу, чтобы каждый район включил в свою статистику еще по 10-15 тысяч человек. Чтобы добить до 1,7 миллиона и попасть в какой-то федеральный рейтинг. Но как это сделать? Рисовать? Ответов на эти вопросы не было. Мол, делайте как хотите, но чтобы через сутки результат был», — поделился собеседник агентства. Другой источник добавил, что префекты возмущены. А третий инсайдер заметил: «Если бы районы с самого начала хорошо работали, экстренных поручений сейчас не было бы».

От кого именно прозвучала команда, пока доподлинно не известно. Куратором переписи от городской власти называют вице-мэра по экономике Дмитрия Ноженко. Сам он в разговоре с URA.RU заявил, что таких задач никому не давал. «Перепись закончилась в воскресенье», — напомнил он.