Свердловские власти подстегнули мэров, срывающих задание Москвы

Алексей Шмыков публично поторопил власти городов, отстающих по переписи населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И. о. свердловского губернатора Алексей Шмыков публично перечислил города-аутсайдеры, показывающие самые низкие результаты на всероссийской переписи населения. Как заявил временный глава региона на брифинге, отстающими оказались крупные промышленные центры области, передает корреспондент URA.RU.

«Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов — все промышленные города сегодня немножко отстают от сельских территорий. Так почему-то сложилось, что на селе люди активнее участвуют и, видимо, понимают, что от этого зависит будущее развитие их территорий», — сказал Шмыков. Он отметил, что держит ситуацию на контроле и дважды в неделю общается с муниципалитетами о ходе переписи.

Источники URA.RU ранее сообщали, что Москва поставила перед свердловскими властями задачу охватить на переписи не менее 90% населения. Шмыков на брифинге заметил, что на данный момент эта цифра чуть выше 75%. «Сегодня мы уже переписали 3 миллиона 350 тысяч человек, но еще 1 миллион у нас не дописаны. Напомню, в 2010 году мы не досчитались 190 тысяч — это большие цифры», — подчеркнул Шмыков.

Всероссийская перепись стартовала 15 октября. Изначально она была должна завершиться 8 ноября, однако Росстат принял решение продлить перепись до 14 ноября включительно. Пройти процедуру можно онлайн, также работают переписчики, которые совершают обходы по домам.