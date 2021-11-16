В челябинском городе в шахте завалило горнорабочего

СК РФ выясняет обстоятельства гибели шахтера (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пласте погиб 28-летний горнорабочий. Тело мужчины было обнаружено в шахте градообразующего предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

«Следственный комитет устанавливает все обстоятельства. Предварительная версия случившегося — на мужчину обрушилась горная порода при бурении. В результате рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью», — заявили в пресс-службе ведомства.

Следователи СК и спасатели работают на месте трагедии. По результатам доследственной проверки правоохранительные органы примут процессуальное решение.