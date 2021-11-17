Свердловчанин попросил у тюменки 4 млн рублей на взятку для суда. Он задержан ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, пять тысяч, евро, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, рубли, взятка, купюры, валюта, откат, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Житель Первоуральска был хорошо знаком с потерпевшей из Тюмени Фото:

Житель Первоуральска (Свердловская область) обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере: он попытался обманом отнять у знакомой из Тюмени 4 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Следственного комитета по Тюменской области.

«По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, проживающий в Свердловской области, обладая информацией о задержании и привлечении к уголовной ответственности супруга своей знакомой по обвинению его в совершении вывода незаконных финансовых средств за рубеж, решил завладеть ее деньгами. Под предлогом решения вопроса с судом Свердловской области о назначении фигуранту минимального наказания, он попросил за услугу 4 млн рублей, которые якобы впоследствии должен был передать в судебный орган», — указано в сообщении СК.

Знакомые договорились друг с другом о передаче денег на территории Тюменской области. Перед встречей тюменка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. При передаче денег уральца задержали сотрудники ФСБ. Он полностью признал вину и был заключен под стражу. За совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...