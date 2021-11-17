Житель Первоуральска (Свердловская область) обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере: он попытался обманом отнять у знакомой из Тюмени 4 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Следственного комитета по Тюменской области.
«По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, проживающий в Свердловской области, обладая информацией о задержании и привлечении к уголовной ответственности супруга своей знакомой по обвинению его в совершении вывода незаконных финансовых средств за рубеж, решил завладеть ее деньгами. Под предлогом решения вопроса с судом Свердловской области о назначении фигуранту минимального наказания, он попросил за услугу 4 млн рублей, которые якобы впоследствии должен был передать в судебный орган», — указано в сообщении СК.
Знакомые договорились друг с другом о передаче денег на территории Тюменской области. Перед встречей тюменка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. При передаче денег уральца задержали сотрудники ФСБ. Он полностью признал вину и был заключен под стражу. За совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.
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