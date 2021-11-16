Задержанного ФСБ челябинского адвоката оставили в СИЗО

Обвиняемый в мошенничестве челябинский автоюрист останется за решеткой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанный ФСБ по обвинению в мошенничестве юрист Алексей Сергатов не сумел покинуть СИЗО. Об этом сообщили URA.RU в Челябинском областном суде.

«Центральный районный суд 5 октября 2021 года продлил срок содержания Сергатова под стражей на шесть месяцев — на период рассмотрения уголовного дела, до 26 февраля 2022 года. Челябинский облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке ходатайство стороны защиты, отказал в изменении действующей меры пресечения на более мягкую: домашний арест, запрет определенных действий или залог», — сообщила URA.RU официальный представитель областного суда Наталья Прохорова.

Сергатов был задержан ФСБ в марте 2021 года. Ему инкриминируют мошенничество (ч.3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, автоюрист получил 350 тысяч рублей от владельца иномарки, пообещав ему договориться с силовиками и снять арест с автомобиля.