16 ноября 2021

Задержанного ФСБ челябинского адвоката оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, клетка, арест, решетка, преступник, обвиняемый, арестованный, белоносов владимир
Обвиняемый в мошенничестве челябинский автоюрист останется за решеткой (фото из архива) Фото:

Задержанный ФСБ по обвинению в мошенничестве юрист Алексей Сергатов не сумел покинуть СИЗО. Об этом сообщили URA.RU в Челябинском областном суде.

«Центральный районный суд 5 октября 2021 года продлил срок содержания Сергатова под стражей на шесть месяцев — на период рассмотрения уголовного дела, до 26 февраля 2022 года. Челябинский облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке ходатайство стороны защиты, отказал в изменении действующей меры пресечения на более мягкую: домашний арест, запрет определенных действий или залог», — сообщила URA.RU официальный представитель областного суда Наталья Прохорова.

Сергатов был задержан ФСБ в марте 2021 года. Ему инкриминируют мошенничество (ч.3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, автоюрист получил 350 тысяч рублей от владельца иномарки, пообещав ему договориться с силовиками и снять арест с автомобиля.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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