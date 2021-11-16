С 2022 года льготникам выплатят 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Льготники ЯНАО смогут рассчитывать на частичную компенсацию затрат на подключение к газораспределительным сетям. Размер выплаты составит 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ямальского правительства.

«С 2022 года округ возместит льготным категориям граждан часть расходов, связанных с подключением газоиспользующего оборудования к сети газораспределения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Получить выплату в размере 100 тысяч рублей смогут те, кто участвует в программе социальной газификации, по которой газ проводится до границ участков домов. Региональная выплата покроет часть расходов на то, чтобы провести газ непосредственно в дом.

Мера коснется девяти категорий граждан: ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, реабилитированных или пострадавших от политических репрессий лиц, ветеранов труда, ветеранов Ямала, инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных, малоимущих семей. Выплата предоставляется единожды.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал программу по социальной газификации в субъектах. На Ямале программу президента стали осуществлять в начале августа.