Владелец «Красного и белого» заплатит штраф из-за теста на COVID

Судя по постановлению суда, вернувшийся из Италии основатель алкосети «К&Б» Сергей Студенников затянул со сдачей теста на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владелец сети «Красное и Белое», миллиардер Сергей Студенников оштрафован челябинским судом за нарушение коронавирусных предписаний. Это следует из постановления Калининского районного суда Челябинска.

«Признать Студенникова С. П. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 7,5 тыс. рублей», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из текста, в мае 2021 года вернулся в Россию из-за границы и был обязан в течение трех дней разместить информацию о результатах теста на COVID-19. Однако анализы он сдал лишь на вторые и шестые сутки со дня прибытия.

«Адвокат пояснила, что Студенников прилетел из Италии 11 мая 2021 года и 13 мая 2021 года им был сдан первый тест, а второй с учетом выходных только 17 мая 2021 года, поэтому разместить результаты ПЦР в течение пяти календарных дней не смог по независящим от него обстоятельствам. Просила признать правонарушение малозначительным и освободить Студенникова С. П. от административной ответственности либо снизить штраф до минимума, так как он раскаялся в содеянном и вину признает», — говорится также в постановлении.

В пресс-службе компании воздержались от комментариев. При этом, согласно сервису СБИС, владелец «К&Б» зарегистрирован в Калининском районе Челябинске. В том же суде и при участии того же представителя бизнесмена рассматривались ранее дела, связанные с его активами. Согласно базе данных суда, постановление вступило в законную силу.