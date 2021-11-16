16 ноября 2021

Определился новый состав челябинского облизбиркома

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Голицын и Артем Миронов в облизбиркоме. Челябинск, голицын евгений, облизбирком, миронов артем
Евгений Голицын (слева) войдет в комиссию по губернаторской квоте, а Артем Миронов (справа) от ЗСО Фото:

Стал известен имена 11 членов нового состава избирательной комиссии Челябинской области, который приступит к работе в декабре, после истечения полномочий действующей комиссии. Облизбирком формируется по двум квотами, от губернатора Алексея Текслеру и от законодательного собрания.

«На заседании комитета по законодательству заксобрания 18 ноября будет утвержден список из членов комиссии, который вынесут на сессию 25 ноября. Еще семерых кандидатов представит губернатор», — сообщил URA.RU спикер ЗСО Александр Лазарев, воздержавшись от упоминаний фамилий кандидатов.

По данным URA.RU, по квоте ЗСО из нынешнего состава комиссии в новый войдут зампредседателя Контрольно-счетной палаты региона Юрий Подшивалов («Единая Россия), юрист Марина Устинова (ЛДПР), гендиректор «Гиперсети» Андрей Пономарев (КПРФ), юрист Виктор Вычужанин («Справедливой Россия — За правду»). Также по квоте ЗСО в комиссию войдут начальник управления по внутренней политике регионального правительства Виталий Шиков и юрист Артем Миронов («Единая Россия»), а также магнитогорец Евгений Емельянов, которого выдвинула одна из общественных организацийю

Что касается списка от губернатора Алексея Текслера, то по данным URA.RU еще идут консультации. Источник в резиденции главы региона, сообщил, что в квоту Текслера попадает вице-губернатор Евгений Голицын, вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская, замруководителя аппарата правительства области Алексей Фартыгин, юрист Оксана Ергунова («Новые люди»). Еще три кандидатуры озвучат позже. До 2016 года Фартыгин уже руководил избиркомом.

Ранее кандидатуры Голицына и Миронова одобрили в ЦИК РФ. Голицын должен возглавить избирком и покинуть пост вице-губернатора, а Миронов станет его заместителем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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