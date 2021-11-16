Мэрия Шадринска планирует взять кредиты на 90 млн рублей

Шадринские власти запланировали в проекте бюджета новые кредиты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Шадринска (Курганская область) готова взять в 2022 году новые кредиты на 90 млн рублей. При этом городские власти планируют выплатить кредитным организациям 45 млн рублей в счет погашения более старых кредитов. Такие данные содержатся в проекте бюджета Шадринска на 2022 год, внесенный в городскую думу.

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Шадринска на 2022 год. Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов — 90 670,5 тысячи рублей. Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями — 45 000,0 тысячи рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте муниципалитета.

Проект бюджета Шадринска предполагает, что доходы городской казны в 2022 году составят 1,55 млрд рублей, в том числе собственные доходы — почти 462,6 млн рублей. Расходы при этом превысят 1,59 млрд рублей. Дефицит бюджета ожидается на уровне 45,67 млн рублей. Таким образом, запланированные кредиты (с учетом возврата старых кредитов) могут полностью покрыть планируемый дефицит.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области планируют в 2022 году взять новые коммерческие кредиты на 7,28 млрд рублей и погасить старые кредиты на 6,5 млрд рублей. Помимо этого, правительство Курганской области готово привлечь в 2022 году бюджетные кредиты почти на 3,27 млрд рублей и выплатить старые бюджетные кредиты на 3,7 млрд рублей.

Госдолг Курганской области по состоянию на 1 сентября впервые превысил 17,79 млрд рублей и вырос почти на 1,5 млрд по сравнению с началом августа. Власти заявили, что это временное явление и к концу сентября госдолг снова снизится. По состоянию на 1 октября госдолг области не изменился, а суммарный долг муниципалитетов региона немного вырос.