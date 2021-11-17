Депутат: россиян отвлекают от QR-кодов разговорами о еде в ГД

На данный момент с питанием в Госдуме все в порядке, отметила депутат Елена Драпеко Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Драпеко заявила, что обсуждение вопроса о питании госслужащих отвлекает от главного — рассмотрения законопроектов об обязательных QR-кодах. Об этом она сообщила telegram-каналу URA.RU.

«Преувеличивать эту историю не нужно. Я считаю, что вообще все подобные разговоры — не тема для публикаций, этим пытаются отвлечь россиян от рассмотрения законопроектов об обязательных QR-кодах (я выступаю против него), а также от других подобных насущных и важных проблем», — сказала политик журналистам URA.RU. Драпенко считает, что активное обсуждение этой темы — попытка ее дискредитации как депутата Госдумы.

По словам парламентария, на протяжении долгого времени в Госдуме был закрыт доступ к столовым, это вызывало беспокойство. Однако сейчас вопрос решен, претензий к качеству питания нет, отметила она.

Ранее Драпеко заявила о крайне плохом питании парламентариев во время рабочего дня, которое может негативно отразиться на здоровье народных избранников. «Мне приходится приносить „лотки“ с едой из дома, это ужасно все, в буфете все равно не наешься, да и работает он не круглосуточно», — сказала она.