Глава заксобрания ЯНАО укрепил позиции в медиарейтинге

Сергей Ямкин переместился на 43 место в рейтинге глав законодательных органов РФ Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин вошел в тройку глав законодательных органов субъектов РФ, которые заметно поднялись в рейтинге. По результатам октября, в рейтинге он поднялся на 28 пунктов, сообщает профильное ведомство.

«Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ по результатам октября 2021 года поднялся на 28 пунктов, его МедиаИндекс составил 1 063,0. Согласно выводам компании „Медиалогия“ он вошел в тройку самых заметных перемещений в рейтинге», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Сейчас Ямкин занимает 43 место в рейтинге из 85 субъектов.

Политолог, член Общественной палаты России Евгений Забродин считает, что Ямкин укрепил медиапозицию активной работой на международной арене. Также на рейтинг повлияла законодательная повестка осенней сессии, приоритетом которой станет принятие окружного бюджета на 2022—2024 годы.

Также 12 место в рейтинге занял глава заксобрания ХМАО Борис Хохряков, а председатель тюменского законодательного органа Сергей Корепанов — 16. Ранее URA.RU сообщало, что бюджет ЯНАО на 2022 год будет дефицитным. При доходах региона в 247 миллиардах рублей, дефицит окружного бюджета составит 25 миллиардов.