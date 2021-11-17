Хохряков возглавил медиарейтинг спикеров Дум «тюменской матрешки»

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков возглавил медиарейтинг глав законодательных органов субъектов «тюменской матрешки», в которую входят Югра, Ямал и Тюменская область. Статистические данные предоставила компания «Медиалогия», проанализировав медиа-активность политиков в октябре.
«Рейтинг построен на основе базы СМИ системы „Медиалогия“, включающей более 69 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ», — сообщила компания на своем официальном сайте.
В целом в рейтинг вошли вошли спикеры региональных дум всех субъектов России. Возглавил его председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Хохряков занял 12-ю строчку рейтинга (+2 позиции за месяц), обойдя спикеров заксобрания Тюменской области Сергея Корепанова (16 строчка рейтинга) и председателя Думы Ямала Сергея Ямкина, который хоть и показал взрывной рост (+28 позиций в рейтинге), но все равно занимает лишь 43 строчку в итоговом отчете.
Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова возглавила рейтинг активности губернаторов РФ в соцсетях в первую неделю ноября. Об этом в своем telegram-канале написал глава агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
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