Тюменец убил пенсионера ударом в челюсть

Мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тюмени проведет в колонии строгого режима 7,5 лет за смерть пенсионера, которого мужчина ударил в челюсть, из-за чего пострадавший вскоре скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В Тюмени осужден 45-летний мужчина, который лишил жизни пенсионера. 18 июня 2021 года обвиняемый пришел в гости к знакомому 65-летнему пенсионеру. Они стали распивать спиртное. Произошел конфликт, в ходе которого гость сломал пожилому человеку челюсть. 24 июня последний умер в больнице», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суде позицию обвинения представлял первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров. Отягчающим обстоятельством для подсудимого стало то, что он уже имел условный срок за ранее совершенную кражу. По итогу мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.