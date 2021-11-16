Думу Краснокамска возглавил депутат, находившийся под следствием

Дмитрий Чеплыгин является одним из самых богатых депутатов гордумы Краснокамска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым спикером думы Краснокамского городского округа избран депутат Дмитрий Чеплыгин. По итогам тайного голосования он обошел своего оппонента Светлану Рукавишникову.

«Чеплыгин Дмитрий Геннадьевич: „за“ — 14 [голосов], Рукавишникова Светлана Геннадьевна: „за“ — 1 [голос]», — сообщается в паблике «Краснокамская звезда» соцсети «Вконтакте». На заседании присутствовало 15 из 20 депутатов.

Ранее сегодня народные избранники единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий прежнего спикера гордумы Юрия Трухина. URA.RU писало, что Трухин планирует занять пост заместителя главы Мотовилихинского района Перми.

Чеплыгин является директором ООО «Краснокамский полиграфический комбинат». В 2013 году депутат попал под уголовное преследование. Следственное управление СКР по Пермскому краю заподозрило директора организации в уклонении от уплаты налогов (ст. 199.1 УК РФ) на сумму свыше трех миллионов рублей. Чеплыгин является одним из самых богатых депутатов гордумы Краснокамска. По итогам 2020 года он задекларировал доход в сумме 6,7 млн рублей.