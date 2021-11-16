Курганец угрожал ножом фельдшеру скорой помощи

Пьяный курганец угрожал убить медика скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской сауне, отдыхавший там мужчина угрожал ножом фельдшеру скорой помощи. Медик прибыл, чтобы оказать помощь администратору сауны, которой стало плохо. Об инциденте сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Установлено, что мужчина один отдыхал в сауне в состоянии алкогольного опьянения. Скорую вызвала администратор сауны, которой стало плохо. «Прибывшие на место медики приняли решение о срочной госпитализации администратора, а отдыхающего там мужчину попросили покинуть помещение сауны. Будучи недовольным происходящим, обвиняемый стал вести себя агрессивно, неоднократно замахивался ножом и высказал в адрес фельдшера скорой помощи слова угрозы убийством», — говорится в релизе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). В ходе дознания обвиняемый свою вину полностью признал. Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.