16 ноября 2021

Курганец угрожал ножом фельдшеру скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный курганец угрожал убить медика скорой помощи Фото:

В курганской сауне, отдыхавший там мужчина угрожал ножом фельдшеру скорой помощи. Медик прибыл, чтобы оказать помощь администратору сауны, которой стало плохо. Об инциденте сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Установлено, что мужчина один отдыхал в сауне в состоянии алкогольного опьянения. Скорую вызвала администратор сауны, которой стало плохо. «Прибывшие на место медики приняли решение о срочной госпитализации администратора, а отдыхающего там мужчину попросили покинуть помещение сауны. Будучи недовольным происходящим, обвиняемый стал вести себя агрессивно, неоднократно замахивался ножом и высказал в адрес фельдшера скорой помощи слова угрозы убийством», — говорится в релизе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). В ходе дознания обвиняемый свою вину полностью признал. Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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