Трамп собрался на днях поговорить с Путиным

Трамп заявил о возможном разговоре с Путиным в ближайшее время
Трамп и Путин несколько раз встречались лично
Трамп и Путин несколько раз встречались лично

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни может провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News.

«Я не исключаю, что мы поговорим с Путиным на этой или следующей неделе», — сказал Трамп. Его слова приводит Fox News. 

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о планах провести переговоры с Владимиром Путиным в ближайшие дни и отмечал важность поддержания диалога между США и Россией. При этом в августе он подчеркивал, что не собирается вводить новые экономические санкции против России, несмотря на обсуждение возможного перехода ко «второму этапу санкций».

