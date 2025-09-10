Индексация пенсий в России с 2026 года пройдет в два этапа. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Первый этап будет реализован в феврале и коснется выплат, исходя из фактической инфляции за 2025 год.
«По предварительным расчетам, ее показатель может достичь 9%. В результате фиксированная выплата к пенсии по старости предположительно возрастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а цена индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) составит 158,80 рубля», — рассказал Виноградов агентству «Прайм». Он отметил, что индексация позволит частично компенсировать рост цен для получателей пенсий.
Второй этап повышения пенсий запланирован на апрель 2026 года. Размер новых выплат будет определяться исходя из доходов Социального фонда России и темпов роста средней заработной платы в стране. По словам эксперта, сохраняются все действующие надбавки: за наличие иждивенцев, работу в районах Крайнего Севера и сельской местности, а также доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера.
До 2026 года индексация страховых пенсий в России проводилась один раз в год, обычно в январе, по прогнозной инфляции, что не всегда отражало реальный рост цен. В 2025 году для компенсации несоответствия пенсии повышали дважды. Новый порядок с двумя этапами индексации введен для более точного и своевременного учета инфляции и доходов Социального фонда, что должно повысить защиту пенсионеров от роста цен.
