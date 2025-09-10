В РФ предложили увеличить налоги на чрезмерное богатство

Cергей Миронов предложил взимать больше налогов со сверхбогатых россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Богатейших граждан страны могут ждать новые повышения НДФЛ
Богатейших граждан страны могут ждать новые повышения НДФЛ Фото:

В России для сверхбогатых граждан планируют поднять прогрессивную шкалу НДФЛ выше 22%. Также необходим специальный налог на благосостояние, уверен председатель партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Сейчас 22% платят те, кто получают свыше 50 млн рублей в год. И те, кто 500 млн рублей получает и даже больше, они все равно платят только 22%. Первое решение — это реальная прогрессия. Пускай платят и 25%, и 35%. Ничего с ними не сделается», — заявил парламентарий в беседе с ТАСС.

Миронов также выступил с инициативой введения дополнительного сбора на самолеты, яхты и вертолеты. В то же время, по словам депутата, важно проследить за тем, чтобы данный налог на предметы роскоши не затрагивал обычных граждан и уплачивался исключительно состоятельными лицами и олигархами.

Ранее было установлено, что состояние богатейших россиян увеличилось на 15 млрд долларов за квартал, пишет RT. На этом фоне состояние самых богатых граждан США стало больше на 1,2 трлн долларов за год, отмечает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России для сверхбогатых граждан планируют поднять прогрессивную шкалу НДФЛ выше 22%. Также необходим специальный налог на благосостояние, уверен председатель партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Сейчас 22% платят те, кто получают свыше 50 млн рублей в год. И те, кто 500 млн рублей получает и даже больше, они все равно платят только 22%. Первое решение — это реальная прогрессия. Пускай платят и 25%, и 35%. Ничего с ними не сделается», — заявил парламентарий в беседе с ТАСС. Миронов также выступил с инициативой введения дополнительного сбора на самолеты, яхты и вертолеты. В то же время, по словам депутата, важно проследить за тем, чтобы данный налог на предметы роскоши не затрагивал обычных граждан и уплачивался исключительно состоятельными лицами и олигархами. Ранее было установлено, что состояние богатейших россиян увеличилось на 15 млрд долларов за квартал, пишет RT. На этом фоне состояние самых богатых граждан США стало больше на 1,2 трлн долларов за год, отмечает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...